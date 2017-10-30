Kavga koridora sıçradı

Mücadelenin 44. dakikasında Ndiaye'nin yerde kaldığı pozisyonda Olcay Şahan ile Feghouli birbirlerine girdi. Yaşananlar sonrası hakem Halis Özkahya her iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. Gördükleri kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcuların tartışması sahada bitmedi. İkili koridorda tekrar birbirlerinin üzerine yürüdü. Feghouli kırmızı kartın öfkesiyle "Sana bir şey yapmadım. Gel buraya" diye bağırıp İngilizce küfürler savurdu. Olcay Şahan bu tepkiye aynı şekilde karşılık verdi. "Tamam. Bekle orada geliyorum" diyerek İngilizce küfür etti. Araya girenler iki oyuncunun kavga etmesini engelledi.