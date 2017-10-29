Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'ndaki maçta 43. dakikada iki kırmızı kart çıktı. Galatasaray'da Feghouli, Trabzonspor'da Olcay Şahan gördükleri kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Hakem Halis Özkahya'nın yönettiği maçta 45. dakikada ortalık bir anda karıştı.
Orta sahadaki Olcay Şahan ile Badou Ndiaye arasındaki top kapma mücadelesi sonrası ortam elektriklendi. Oyuncular birbirine girince kartlar havada uçuştu ve Olcay Şahan ile Feghouli kırmızı kart gördü.
KAVGAYA TUTUŞTULAR
Olcay Şahan'ın Ndiaye'yi düşürdüğü pozisyonda hakem Halis Özkahya Olcay'a sarı kart göstermek için elini cebine attı. Ardından Olcay, 'bir şeyin yok ben vurmadım' dercesine yerde yatan rakibini çevirmeye kalkışınca sarı kırmızılı futbolcular Olcay Şahan'ın üzerine yürüdü.
Bu sırada Feghouli'nin itmesiyle Trabzonsporlu futbolcu yerde kaldı. Hakem Özkhahya yaşanan tartışmanın ardından iki ismi yanına çağırarak kırmızı kartını gösterdi.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:01
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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