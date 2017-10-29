Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!

Hakem Halis Özkahya'nın yönettiği maçta 45. dakikada ortalık bir anda karıştı.



Orta sahadaki Olcay Şahan ile Badou Ndiaye arasındaki top kapma mücadelesi sonrası ortam elektriklendi. Oyuncular birbirine girince kartlar havada uçuştu ve Olcay Şahan ile Feghouli kırmızı kart gördü.







KAVGAYA TUTUŞTULAR

Olcay Şahan'ın Ndiaye'yi düşürdüğü pozisyonda hakem Halis Özkahya Olcay'a sarı kart göstermek için elini cebine attı. Ardından Olcay, 'bir şeyin yok ben vurmadım' dercesine yerde yatan rakibini çevirmeye kalkışınca sarı kırmızılı futbolcular Olcay Şahan'ın üzerine yürüdü.



Bu sırada Feghouli'nin itmesiyle Trabzonsporlu futbolcu yerde kaldı. Hakem Özkhahya yaşanan tartışmanın ardından iki ismi yanına çağırarak kırmızı kartını gösterdi.