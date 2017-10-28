Yeni Malatya tek attı üç aldı
Süper Lig'in 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Maçtaki ilk pozisyon 23. dakikada yaşandı. Khalili'nin şutunda kaleci Ertaç Özbir, topu yatarak kontrol etti. 26. dakikada Serdar Özkan'ın ortasında kaleci Ertaç Özbir, Ahmet İlhan Özek'ten önce araya girerek topa sahip oldu. 36. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Zeki Yavru'nun vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Evkur Yeni Malatyaspor, 56. dakikada Adem Büyük ile gole çok yaklaştı. Savunmadan gelen uzun topla sol kanatta topla buluşan Adem Büyük, Ahmet Oğuz'u ekarte ederek sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Kaleye yönelen topu Sergei Politevich son anda kornere gönderdi. Evkur Yeni Malatyaspor, 68. dakikada Khalid Boutaib'in şık golüyle Gençlerbirliği karşında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 74. dakikasında ortalık karıştı.
İki takım oyuncularının tarışması sonucunda Gençlerbirliği'nden Zeki Yavru, Sadık'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Evkur yeni Malatyaspor, Gençlerbirliğini deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Başkent deplasmanından 3 puanla dönen Evkur Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 14'e çıkartırken, Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Erdem Bayık
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, N'Diaye, Uğur Çiftçi, Ahmet İlhan Özek (Dk. 78 Manu), Zeki Yavru, Scekic, Khalili (Dk. 85 Dialo), Serdar Özkan (Dk. 88 Skuletic), Muric
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Pereira (Dk. 90 Mustafa Batuhan Altıntaş), Barazite (Dk. 72 Turgut Doğan Şahin), Murat Yıldırım, Diallo, Adem Büyük (Dk. 83 Murat Akça), Boutaib
Gol: Dk. 68 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor),
Kırmızı kart: Dk. 76 Zeki Yavru (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 21 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 42 Murat Yıldırım, Dk. 76 Sadık Çiftpınar, Dk. 90 Ertaç Özbir, Dk. 90+1 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:27
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
Yeni Malatya tek attı üç aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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