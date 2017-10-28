 Tanıdıkların buluşması – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Tanıdıkların buluşması

    Tanıdıkların buluşması

    Bursaspor'da Le Guen, Antalya'dan Leonardo'yla PSG'den takım arkadaşıydı

    BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, yarın evlerinde karşılaşacakları Antalyaspor maçına yönelik futbolculuk ve teknik adamlık döneminde birlikte çalıştığı isimlerle karşılaşacağını vurguladı. Le Guen, "Samuel Eto'o, Samir Nasri, Jeremy Menez ve William Vainqueur; daha önce çalıştığım oyuncular. En çok sevindiğim olaylardan birisi de Antalyaspor'da Leonardo ile teknik direktör olarak da karşılaşacağız. Paris Saint Germain'de birlikte 1 sezon futbol oynadık. Çok iyi bir insan, çok iyi bir arkadaş" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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