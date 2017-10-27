Göztepe, Kasımpaşa'da dağıldı!

Karşılaşmanın 3. dakikasında ceza sahasına atılan ara pasında savunmadan seken top, sağ tarafta Scarione'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti. 10. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'in soldan ceza sahasına derinlemesine ara pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Murillo, meşin yuvarlağı yay içerisinde müsait durumda bulunan Mensah'a bıraktı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topla ceza sahasına hareketlenen Mensah'ın vuruşunda Leo'ya çarpan top kornere çıktı. 41. dakikada Eduok'un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı. 43. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün yerden vuruşunda top yakın direk dibinden dışarı gitti.

İlk yarı Kasımpa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. Göztepe 47. dakikada Andre Casto'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Tempolu maçın 51. dakikasında Kasımpaşa Trezeguet ile öne geçme fırsatını yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mısırlı orta sahanın vuruşunda top direkten döndü. Bu pozisyondan iki dakika sonra Kasımpaşa Jhon Murillo'nun kafa golüyle maçta tekrar öne geçti: 2-1. Kasımpaşa Strahil Popov'un 79. dakikada attığı golle 3-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Kasımpaşa, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.



Bu arada maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazlarda bulunan Adis Jahovic, sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve haftaya oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

5 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa bu sonuçla puanını 8'e çıkartırken, 17 puanda kalan Göztepe ise zirve yarışında çok değerli puan kaybı yaşadı.