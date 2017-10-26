 Trabzon-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu! – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Trabzon-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!

    Trabzon-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!

    Futbolda Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

    Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park'ta oynanacak haftanın önemli karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 10. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Bülent Yıldırım

    28 Ekim Cumartesi:

    14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

    16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor: Fırat Aydınus

    19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

    29 Ekim Pazar:

    14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

    14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

    16.30 Bursaspor-Antalyasor: Ali Palabıyık

    19.30 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya

    30 Ekim Pazartesi:

    20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Halil Umut Meler

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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