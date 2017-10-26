Trabzon-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
Futbolda Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park'ta oynanacak haftanın önemli karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 10. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Bülent Yıldırım
28 Ekim Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor: Fırat Aydınus
19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Ekim Pazar:
14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
16.30 Bursaspor-Antalyasor: Ali Palabıyık
19.30 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Halil Umut Meler
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
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Belhanda en kötü 10 numara!
Toplam 19
Yorum
hagi acaba bu takimda bu oyuncularla snjder olsa neolurdu rakipleri datatdila ama tudor beyin keyfine gore gonderildi yedek otirsa son lilah olu
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Sinan isyan etti
Toplam 12
Yorum
Borisp Kupa filan değil gözü gören adam Sinan'ın bu takımın baskısına zerre katkı sağlayamayacağını görür.
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Belhanda en kötü 10 numara!
Toplam 19
Yorum
Yorumcu Her gelen oyuncu 35gol atacak diye birsey yok. 1 gol atti diye GS kazik mi yedi? Levent Tüzemenin futbol anlayisi bu herhalde.
Trabzon-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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