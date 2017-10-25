Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş

Galatasaray-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından Tarık Ongun'un F.Bahçeli olduğu ortaya çıktı. Ongun'un öğrencilik yıllarından kalan hatıra kitabında koyu bir Fenerbahçeli olduğu belirtiliyor.



Derbide Galatasaraylı futbolcu Feghouli ile Hasan Ali Kaldırım arasında yaşanan ikili mücadele sonucunda Fenerbahçeli futbolcu yere düştü ve topa müdahale etti. Galatasaraylı futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Cüneyt Çakır, yardımcı hakem Tarık Ongun'un bayrağını kaldırmaması üzerine devam kararı vermişti.

İşte Tarık Ongun hakkında hatıra kitabında yer alan ifadeler;

"Tarık, hayattan zevk alan bir insandır. Tarık dendi mi ilk akla onun futbolu gelir. Futbolun en zor yeri olan kaleci mevkiinde oynayan Tarık, çok başarılı maçlar çıkardığı gibi takımını yaktığı da olmuştur. En büyük iki özelliği hiç durmayan çenesi ile gol damarının kabarması sonucu kaleyi bırakıp ileri çıkmasıdır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Tarık'ın Toni Schumacher'e olan büyük hayranlığı bütün okulca bilinir. Eskiden kaliteli espriler yapabilen Tarık, son iki yılda seri üretime geçmiş ve buna bağlı olarak espri kalitesi de düşmüştür. Buna rağmen arada öldürmeyip sadece sakat bırakan espriler çıkmaktadır."



