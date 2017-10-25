Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yönetimi karşılığında aldığı notun 8.1 olduğu belirtildi. Bu not; "Sadece bir hatası var" anlamı taşıyor.



MHK'DEN ÇARPICI UYGULAMA...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar tepki görürken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) farklı bir uygulamaya geçti.



Çakır'a verimli maç yönetti diye yorumlanan 8.1 puan verildiği öğrenilirken, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu raporların çarşamba günü sadece kendisine gönderilmesi talimatını verdi.



Derbinin gözlemcisi Sabri Çelik'in, normalde salı günü Futbol Federasyonu'nun tüm birimlerine yollanan raporları Namoğlu'nun isteğiyle çarşamba günü MHK başkanına göndereceği ve gizli tutulacağı bildirildi.



Merkez Hakem Kurulu'nun tarihinde ilk kez böyle bir uygulamada bulunduğu, ancak Cüneyt Çakır'ın üyelerden tam destek aldığı ifade edildi.