Caner'den hakeme şok küfür
Beşiktaş’ın milli yıldızı Caner Erkin’in, Başakşehir maçının 87’inci dakikasında hakem Mete Kalkavan’a ettiği küfürler kameralara yansıdı, büyük tepki topladı.
ÇAKAR'DAN SERT TEPKİ
Caner Erkin'in pozisyonu ile ilgili olarak spor yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında, "Lan Caner! Bana bak! Senin için arkadaşım Mahmut Uslu ile kavga ettim. Utanmıyor musun o... çocuğu derken? Sen benim hakemime küfür edemezsin" dedi. Çakar, sosyal medyadan ise "Yıllarca özel hayatını korumaya çalıştığımız Caner'in hakeme " O..... çocuğu" demesi utanç vericidir. Bu rezillik yaşanmamalıydı" diye tepkisini belirtti.
HAKEM RAPORA YAZARSA YANDI
Caner'in hakeme küfür ettiği TV görüntülerine net bir şekilde yansıdı. Ancak siyah-beyazlı oyuncunun ceza alabilmesi için hakem Mete Kalkavan'ın bu küfürleri raporunda yazması gerekiyor. Aksi durumda PFDK, görüntüden küfüre ceza vermiyor. Geçen yıl Volkan Demirel bu şekilde hiçbir ceza almamıştı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:12
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Caner'den hakeme şok küfür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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