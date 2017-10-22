Kayserispor ikinci yarıda güldü
Spor Toto Süper Lig’i 9. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Konyaspor’u konuk etti. Ev sahibi Kayserispor, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 50. dakikasında Denüz Türüç'ün penaltıdan attığı golle Kayserispor Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Konyaspor beraberlik golünü ararken ev sahibi Kayserispor 64. dakikada Ryan Mendes'in attı gol ile farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip Konyaspor 90+1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı gol ile umutlansa da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.
Spor Toto Süper Lig'i 9. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u 2-1 ile geçti.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:28
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Kayserispor ikinci yarıda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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