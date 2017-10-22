 Kayserispor ikinci yarıda güldü – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Kayserispor ikinci yarıda güldü

    Kayserispor ikinci yarıda güldü

    Spor Toto Süper Lig’i 9. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Konyaspor’u konuk etti. Ev sahibi Kayserispor, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

    İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 50. dakikasında Denüz Türüç'ün penaltıdan attığı golle Kayserispor Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Konyaspor beraberlik golünü ararken ev sahibi Kayserispor 64. dakikada Ryan Mendes'in attı gol ile farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip Konyaspor 90+1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı gol ile umutlansa da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

    Spor Toto Süper Lig'i 9. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u 2-1 ile geçti.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:28
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