 G.Saraylı taraftarlar F.Bahçe otobüsünün önünü kesti! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    G.Saraylı taraftarlar F.Bahçe otobüsünün önünü kesti!

    G.Saraylı taraftarlar F.Bahçe otobüsünün önünü kesti!

    Galatasaraylı taraftarlar Seyrantepe'de Fenerbahçe'nin takım otobüsünün önünü kesti. Daha sonra sarı-lacivertli kafile polis eskortu eşliğinde stada olaysız biçimde giriş yaptı.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Türk Telekom Stadı'nın önünde Fenerbahçe takım otobüsünün önünü kesti.

    Bazı G.Saraylı taraftarların Fenerbahçe takım otobüsüne sözlü sataşması dikkat çekti. Daha sonra konuk kafile, polis eskortu eşliğinde olaysız biçimde Türk Telekom Stadı'na vardı.

    F.Bahçe ve G.Saray stada ulaştı
    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maç için iki takım da Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

    Galatasaray Florya'dan, Fenerbahçe de Samandıra'dan yoğun güvenlik önlemleri altında hareket etti. Türk Telekom Stadyumu'na ilk ulaşan ekip Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlilerin hemen ardından Galatasaray da stada geldi.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:52
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