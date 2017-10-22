Galatasaray çileden çıktı!
Türk Telekom Stadı'ndaki derbinin hakemi Cüneyt Çakır, ilk yarıda Fenerbahçe'nin, ikinci yarıda da Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam diyerek iki tarafın da tepkisini çekti
G.SARAY 2 DAKİKA ARAYLA PENALTI BEKLEDİ!
Telekom Stadı'nda ikinci yarıda ise rüzgar tersine döndü. Derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın yorumları bu kez sarı-kırmızılıları çileden çıkardı!
İlk olarak 54. dakikada Denayer'in kafa vuruşunda Neto'nun eline çarpan top sonrası gözler Çakır'a döndü. G.Saray'ın penaltı itirazı yerini bulmazken pozisyonun devamında bu kez Feghouli'nin Hasan Ali'den sıyrılmaya çalıştığı pozisyonda Hasan Ali yerde kalırken topu eliyle kesti.
Çakır bir kez daha devam deyince sarı-kırmızılı taraftarlar isyan etti.
Bu pozisyon sonrası çileden çıkan sarı kırmızılıların tribünden attığı yabancı maddeler yan hakeme isabet etti.
GALATASARAY'DAN RESMİ TEPKİ!
Bu pozisyona Galatasaray resmi sitesi de büyük tepki gösterdi. Twitter hesabından Hasan Ali Kaldırım - Feghouli enstantanesini yayınlayan sarı-kırmızılı kulüp, fotoğrafı "verilmeyen penaltımız" notuyla paylaştı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:40
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Galatasaray çileden çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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