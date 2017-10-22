Galatasaray çileden çıktı!

İlk yarısı golsüz geçilen maçta Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikada bir golü sayılmamış, bir pozisyonda ise Serdar Aziz'in eline çarpan topta yapılan penaltı itirazı karşılıksız kalmıştı.Telekom Stadı'nda ikinci yarıda ise rüzgar tersine döndü. Derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın yorumları bu kez sarı-kırmızılıları çileden çıkardı!İlk olarak 54. dakikada Denayer'in kafa vuruşunda Neto'nun eline çarpan top sonrası gözler Çakır'a döndü. G.Saray'ın penaltı itirazı yerini bulmazken pozisyonun devamında bu kez Feghouli'nin Hasan Ali'den sıyrılmaya çalıştığı pozisyonda Hasan Ali yerde kalırken topu eliyle kesti.Çakır bir kez daha devam deyince sarı-kırmızılı taraftarlar isyan etti.Bu pozisyon sonrası çileden çıkan sarı kırmızılıların tribünden attığı yabancı maddeler yan hakeme isabet etti.Bu pozisyona Galatasaray resmi sitesi de büyük tepki gösterdi. Twitter hesabından Hasan Ali Kaldırım - Feghouli enstantanesini yayınlayan sarı-kırmızılı kulüp, fotoğrafı "verilmeyen penaltımız" notuyla paylaştı.