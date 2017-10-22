Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir soruya "Beşiktaş'ın olmadığı maç derbi değildir" karşılığını verdi.
Fikret Orman ses getirecek bir derbi yorumunda bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetici Hakan Özköse, 2017-2018 Dönemi UNIBJK Bilgilendirme Kongresi'nde, taraftarlarla bir araya geldi.
Vodafone Park'ta düzenlenen etkinlikte Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalar yapan Orman, katılımcıların sorularını cevapladı ve fikir alışverişinde bulundu.
Fikret Orman'ın bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir soruya ise "Beşiktaş'ın olmadığı maç derbi değildir" karşılığını vermesi dikkati çekti.
Başkan Orman, daha sonra üniversiteli Beşiktaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:38
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.