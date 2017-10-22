Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...

Fikret Orman ses getirecek bir derbi yorumunda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetici Hakan Özköse, 2017-2018 Dönemi UNIBJK Bilgilendirme Kongresi'nde, taraftarlarla bir araya geldi.

Vodafone Park'ta düzenlenen etkinlikte Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalar yapan Orman, katılımcıların sorularını cevapladı ve fikir alışverişinde bulundu.

Fikret Orman'ın bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir soruya ise "Beşiktaş'ın olmadığı maç derbi değildir" karşılığını vermesi dikkati çekti.

Başkan Orman, daha sonra üniversiteli Beşiktaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.