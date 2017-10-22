Cüneyt Çakır’ın derbi raporu

Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, derbide 6 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetti. Bu önemli müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı. FIFA kokartlı hakemlerden olan Cüneyt Çakır, derbide sarı-kırmızılılara 4, sarı-lacivertlilere de 2 sarı kart gösterdi. Çakır, 74. dakikada da ikinci sarı karttan Younes Belhanda'yı oyundan ihraç etti