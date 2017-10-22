 Cüneyt Çakır’ın derbi raporu – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Cüneyt Çakır’ın derbi raporu

    Cüneyt Çakır’ın derbi raporu

    Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, derbide 6 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi.

    Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetti. Bu önemli müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı. FIFA kokartlı hakemlerden olan Cüneyt Çakır, derbide sarı-kırmızılılara 4, sarı-lacivertlilere de 2 sarı kart gösterdi. Çakır, 74. dakikada da ikinci sarı karttan Younes Belhanda'yı oyundan ihraç etti
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
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