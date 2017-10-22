Çakır çaldı götürdü!

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 0-0 sona erdi.



Derbide Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'ın ilk 11'inde geçen haftaya göre 2 değişiklik oldu. Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Iasmin Latovlevici ve Garry Rodrigues'i yedek soyundururken, derbi mücadelesinde bu oyuncuların yerine Serdar Aziz ile Tolga Ciğerci'yi oynattı. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri yoğun şekilde sürdürülen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisine yetiştirilirken, Garry Rodrigues ise yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray derbisinde takımında tek değişiklik yaptı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide Kocaman, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inden sadece santrforda değişikliğe gitti. Kocaman, Roberto Soldado'nun yerine Vincent Janssen'e şans tanıdı.

Karşılaşmaya Galatasaray poziyonla başladı. 3. dakikada Belhanda'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı Feghouli'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

20. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta topu kontrol ederek ceza sahasına giren Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kameni'de kaldı.

Kontra hücumlarla etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, 40. dakikadan sonra çok net iki fırsat buldu.

40. dakikada Giuliano ile girdiği verkaç sonrası ceza sahasının sağ çaprazında topu kontrol eden Janssen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 43. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Janssen'in yaptığı vuruşta, kaleye paralel giden top uzak taraftan oyun alanını terk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

2. yarıda Galatasaray gol için bastırdı. Sarı kırmızılılar, duran toplarla ve Gomis'e atılan toplarla etkili olmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe sahanın her alanında yaptığı baskıyla sarı kırmızılıların pozisyon bulmasını engelledi. Galatasaray'da Belhanda 74. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle 2. sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe'nin baskısı vardı. Ancak bu baskı da sonuç vermedi ve mücadele 0-0 sona erdi. böylece Galatasaray haftayı 23 puanla, Fenerbahçe de 15 puanla tamamladı.