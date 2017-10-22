Aslantepe'de dostluk rüzgarı!
Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisi öncesinde kendilerine ayrılan bölümü tıka basa doldururken Galatasaray'ın hayatını kaybeden eski tribün lideri Alpaslan Dikmen için açılan pankart, ezeli rakipler arasındaki dostluğun ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne serdi.
Galatasaray'ın tribün grubu ultrAslan'ın kurucu liderlerinden olan ve 2008 yılında hayatını kaybeden Alpaslan Dikmen için pankart açan Fenerbahçe tribünü "Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen" yazılı pankartla sarı-kırmızılı taraftarlara jest yaptı.
UltrAslan ise bu pankartın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak Fenerbahçe'nin lokomotif tribün grubu Genç Fenerbahçeliler'e teşekkür niteliğinde bir paylaşımda bulundu.
İki taraftar grubu arasındaki bu dostluk rüzgarları adeta 'İşte tribünlerde görmek istediğimiz hareketler' dedirtti.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:28
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Aslantepe'de dostluk rüzgarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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