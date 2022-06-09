İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

Geçtiğimiz yıl bir Youtube kanalına konuk olan İrem Sak, sevgilisi olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu. Güzel oyuncu, "Hiç seni sevgilinle görmedik. Hiç erkekle bir ilişkin oldu mu?" sorusunu, "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. Üç yıldır sevgilim yok" şeklinde cevaplamıştı.
"SEKTÖRDEN BİRİYDİ"
Sunucunun "E benim bildiklerim ne o zaman" sorusu üzerine ise İrem Sak, "Sevgili sordun sevgilim olmadı" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken, Sak "Sektörden biriydi" yanıtını vermişti.
"EVET, HAYATIMDA BİRİ VAR"
Geçtiğimiz aylarda özel hayatını hakkında açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı.