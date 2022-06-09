İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

Geçtiğimiz yıl bir Youtube kanalına konuk olan İrem Sak, sevgilisi olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu. Güzel oyuncu, "Hiç seni sevgilinle görmedik. Hiç erkekle bir ilişkin oldu mu?" sorusunu, "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. Üç yıldır sevgilim yok" şeklinde cevaplamıştı.