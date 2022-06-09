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İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

Ünlü oyuncu İrem Sak ile NBA'de forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz arasındaki aşk doludizgin devam ediyor. Sak ile kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Furkan, uyumlu giyim tarzları ile Çeşme'de görüntülendi. İki sevgili gün boyu plajda sohbet edip kahve içti.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 12:08
İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

Geçtiğimiz yıl bir Youtube kanalına konuk olan İrem Sak, sevgilisi olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu. Güzel oyuncu, "Hiç seni sevgilinle görmedik. Hiç erkekle bir ilişkin oldu mu?" sorusunu, "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. Üç yıldır sevgilim yok" şeklinde cevaplamıştı.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

"SEKTÖRDEN BİRİYDİ"
Sunucunun "E benim bildiklerim ne o zaman" sorusu üzerine ise İrem Sak, "Sevgili sordun sevgilim olmadı" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken, Sak "Sektörden biriydi" yanıtını vermişti.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

"EVET, HAYATIMDA BİRİ VAR"
Geçtiğimiz aylarda özel hayatını hakkında açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

Daha önce Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen oyuncu, o dönem bu ilişkiyi yalanladığının hatırlatılması üzerine, "Siz de inandınız mı?" şeklinde karşılık verdi.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?"
İkili, Eylül 2021'de Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde objektiflere yakalanmıştı. Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırmış, "Aman, siz nereden çıktınız?" demişti.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

Sevgilisinin arkasından koşar adım mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bırakmıştı. Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar sadece iki yakın arkadaş. Aralarında 11 yaş var" sözleriyle aşkı yalanlamıştı.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

"SADECE ARKADAŞIZ"
Birkaç gün sonra Etiler'de görüntülenen Sak, aşk dedikodularıyla ilgili olarak, sanat camiasının klişe cevaplarından birini vermişti:

Yemek yedik beraber sadece, arkadaşız.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

GÜN BOYU SOHBET ETTİLER
Vatan'dan Deniz Boy'un haberine göre; İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'la önceki gün Çeşme Dalyan The Beach Of Momo'da görüntülendi. NBA'de Philadelphia 76ers'da forma giyen milli basketbolcu Korkmaz ile oyuncu, beach'te kendileri için ayrılan localarına geçerek oturdu. Baş başa ilk yaz tatil sezonunu Çeşme'de açan iki sevgili gün boyu oturarak sohbet etti.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

TEREDDÜTLÜ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Bir ara yerlerinden kalkarak beach'in içine giren sevgililer daha sonra tekrar yerlerine döndü. Her seferinde sağa sola bakan iki sevgilinin tereddütlü halleri dikkat çekti. Yerlerinden kalkmadan saatlerce konuşan Sak ve Korkmaz, uyumlu giyim tarzları ile de objektiflere yansıdı. Bir ara çantasından fotoğraf makinasını çıkaran Sak, sevgilisi Korkmaz'ın fotoğraflarını çekti.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz baş başa tatilde!

HIZLI ADIMLARLA İÇERİ GİRDİ
Korkmaz'ın özel aracı ile evlerinin yolunu turan iki sevgiliden, önce önce araçtan inen Korkmaz oldu. Korkmaz, etrafa baktıktan sonra bahçe kapısının şifresini açtı. Ardından ünlü oyuncu hızlı adımlarla içeri girdi.

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