9 gollü zafer

Süper Lig'de Alanyaspor-Başakşehir maçı gol şova sahne oldu. Akdeniz ekibi, İstanbul temsilcisini 5-4 yendi. Karşılaşmada 1 kez geriye düşen Alanya ekibi, Cordova, Yusuf Özdemir, Richard, Augusto ve Hadergjonaj'la (Pen.) coştu. Başakşehir'de ise Piatek (2), Deniz Türüç ve Crespo'nun golleri yetmedi. Piatek'in bir şutu da direkten döndü.

UĞURLU GELDİ!

Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde ligde iç sahada oynadığı tüm maçları kazandı. Trabzonspor'u 2-1, G.Antep'i 3-0 ve Konya'yı 2-1 yendi. Akdeniz ekibinin, iç sahada bir sonraki rakibi F.Bahçe.