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Haberler Sivasspor 9 gollü zafer

9 gollü zafer

2 penaltı, 1 direk, 13 sarı kart ve 9 golün atıldığı maçta Alanyaspor, Başakşehir’i 5-4 yendi. Akdeniz ekibi, 2 maç sonra galibiyetle tanıştı

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
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9 gollü zafer

Süper Lig'de Alanyaspor-Başakşehir maçı gol şova sahne oldu. Akdeniz ekibi, İstanbul temsilcisini 5-4 yendi. Karşılaşmada 1 kez geriye düşen Alanya ekibi, Cordova, Yusuf Özdemir, Richard, Augusto ve Hadergjonaj'la (Pen.) coştu. Başakşehir'de ise Piatek (2), Deniz Türüç ve Crespo'nun golleri yetmedi. Piatek'in bir şutu da direkten döndü.

UĞURLU GELDİ!

Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde ligde iç sahada oynadığı tüm maçları kazandı. Trabzonspor'u 2-1, G.Antep'i 3-0 ve Konya'yı 2-1 yendi. Akdeniz ekibinin, iç sahada bir sonraki rakibi F.Bahçe.

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