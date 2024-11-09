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Haberler Sivasspor Son 5 sezonun en iyi Sivas’ı

Son 5 sezonun en iyi Sivas’ı

Fenerbahçe'ye yarın konuk olacak Sivasspor, 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Son 5 sezonun en iyi Sivas’ı

Fenerbahçe'ye yarın konuk olacak Sivasspor, 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Ligde son 3 haftada Hatay, Adana Demir ve Ç.Rizespor'u yenerek galibiyet serisi yakalayan teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı- beyazlılar, puan cetvelinde 6. sıraya kadar yükseldi. Yiğidolar, 11 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Sivas ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 2019-2020 sezonunda aynı periyotta 21 puan toplamıştı.

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