Son 5 sezonun en iyi Sivas’ı

Fenerbahçe'ye yarın konuk olacak Sivasspor, 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Ligde son 3 haftada Hatay, Adana Demir ve Ç.Rizespor'u yenerek galibiyet serisi yakalayan teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı- beyazlılar, puan cetvelinde 6. sıraya kadar yükseldi. Yiğidolar, 11 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Sivas ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 2019-2020 sezonunda aynı periyotta 21 puan toplamıştı.