  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Sivasspor

Sivasspor'da Rey Manaj şoku!

Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi sakatlık yaşayan yıldız oyuncu Rey Manaj'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 12:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor'da Rey Manaj şoku!

Net Global Sivasspor'da sakatlanan golcü oyuncu Rey Manaj'ın, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan Rey Manaj'a gerçekleştirilen kontrollerde, adalesinde yırtık tespit edildi.

Rey Manaj'ın yanı sıra sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Alex Pritchard ve kaleci Hüseyin Arslan da bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak.

F.Bahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!
Akyazı'da Trabzonspor - F. Bahçe düellosu! İşte ilk 11'ler
DİĞER
İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz
Muslera'dan flaş ayrılık kararı!
G.Saray'ın yıldızları paylaşılamıyor! Tam 4 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı! 12:19
Sivasspor'da Rey Manaj şoku! Sivasspor'da Rey Manaj şoku! 12:15
F.Bahçe'den sponsorluk açıklaması! F.Bahçe'den sponsorluk açıklaması! 12:12
Zeynep Sönmez WTA yarı finaline çıktı! Zeynep Sönmez WTA yarı finaline çıktı! 12:09
Şekip Mosturoğlu'ndan Mourinho sözleri! Şekip Mosturoğlu'ndan Mourinho sözleri! 12:03
Akyazı'da Trabzonspor - F. Bahçe düellosu! İşte ilk 11'ler Akyazı'da Trabzonspor - F. Bahçe düellosu! İşte ilk 11'ler 11:59
Daha Eski
Mönchengladbach - Werder Bremen maçı ne zaman? Mönchengladbach - Werder Bremen maçı ne zaman? 11:39
Freiburg - Mainz maçı ne zaman? Freiburg - Mainz maçı ne zaman? 11:28
Ertuğrul Doğan: Türk futbol tarihindeki en büyük sponsorluk... Ertuğrul Doğan: Türk futbol tarihindeki en büyük sponsorluk... 10:42
Montella milli takımdan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi Montella milli takımdan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi 10:32
F.Bahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif! F.Bahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif! 10:15
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:47