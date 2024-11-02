Sivasspor'da Rey Manaj şoku!

Net Global Sivasspor'da sakatlanan golcü oyuncu Rey Manaj'ın, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan Rey Manaj'a gerçekleştirilen kontrollerde, adalesinde yırtık tespit edildi.

Rey Manaj'ın yanı sıra sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Alex Pritchard ve kaleci Hüseyin Arslan da bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak.