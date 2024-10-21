Düello Yiğido'nun

Milli araya Göztepe mağlubiyetiyle giren Sivasspor, dün 9'uncu hafta maçında Hatayspor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Yiğidolar, taraftarının da desteğiyle 3-2 kazandı. Kırmızı-beyazlılar, 43'te Rey Manaj'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Hatay, Rivas ile 45+'da cevabı verdi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

6 DAKİKA YETTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına Hatay, fırtına gibi başladı ve aradığı golü de 61'de Calvo ile buldu. Sivas yaptığı değişikliklerle oyunu dengeledi ve 72'de kazanılan penaltıyı Rey Manaj, 73'te ağlarla bir kez daha buluşturdu. Bu golden 6 dakika sonra Samba Camara, Yiğido'yu öne geçirdi. Maç bu skorla bitti. Sivasspor'un üç maçlık galibiyet hasreti bu maçla sona erdi.

SİVASSPOR'DAN FARKINDALIK

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Sivassporlu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sahaya "Senin Farkın Farkında Olman. Kontrollerini Erteleme, Meme Kanserine Dur De!" pankartı ile çıktı.