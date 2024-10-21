  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Sivasspor

Düello Yiğido'nun

Sivasspor, geriye düştüğü maçta Hatayspor’u 6 dakika içinde bulduğu gollerle 3-2 yendi ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Düello Yiğido'nun

Milli araya Göztepe mağlubiyetiyle giren Sivasspor, dün 9'uncu hafta maçında Hatayspor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Yiğidolar, taraftarının da desteğiyle 3-2 kazandı. Kırmızı-beyazlılar, 43'te Rey Manaj'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Hatay, Rivas ile 45+'da cevabı verdi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

6 DAKİKA YETTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına Hatay, fırtına gibi başladı ve aradığı golü de 61'de Calvo ile buldu. Sivas yaptığı değişikliklerle oyunu dengeledi ve 72'de kazanılan penaltıyı Rey Manaj, 73'te ağlarla bir kez daha buluşturdu. Bu golden 6 dakika sonra Samba Camara, Yiğido'yu öne geçirdi. Maç bu skorla bitti. Sivasspor'un üç maçlık galibiyet hasreti bu maçla sona erdi.

SİVASSPOR'DAN FARKINDALIK

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Sivassporlu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sahaya "Senin Farkın Farkında Olman. Kontrollerini Erteleme, Meme Kanserine Dur De!" pankartı ile çıktı.

Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..."
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya flaş eleştiri!
DİĞER
Erkek bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikah yemeğine teyzeler damga vurdu! "Fotoğrafta üç tane Pınar Deniz mi var?"
CHP ilk 4 maddeye dokunmaya niyetlendi! Ekrem’in barosunun ağzındaki bakla: Türkiye bölünsün, eşcinsellik ve ateistlik gelsin | Mansur fena girişti
F.Bahçe 88'de yıkıldı!
F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." 00:05
F.Bahçe 88'de yıkıldı! F.Bahçe 88'de yıkıldı! 00:05
F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon 00:05
F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu 00:05
Kasımpaşa Alanya'da kazandı! Kasımpaşa Alanya'da kazandı! 00:05
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 00:05
Daha Eski
Gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:05
Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? 00:05
Kartal derbi öncesi moral depoladı Kartal derbi öncesi moral depoladı 00:05
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:05
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:05
Osimhen az kalsın Ronaldo'yu geçiyordu! Osimhen az kalsın Ronaldo'yu geçiyordu! 00:05