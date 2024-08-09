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Yiğido'ya stoper takviyesi

Sivasspor, Bulgaristan takımlarından Ludogorets Razgrad forması giyen 28 yaşındaki stoper Noah Sonko Sundberg'i kadrosuna kattığını açıkladı. Gambiyalı oyuncu, son iki yılda Bulgaristan'da sırasıyla Levski Sofia ve Ludogorets Razgrad formalarını birer yıl giydi. Milli Takım forması ile 16 maçı olan Sundberg, kulüp kariyerinde ise 315 maçta 18 gol ve 10 asistlik katkı yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Yiğido'ya stoper takviyesi
Sivasspor, Bulgaristan takımlarından Ludogorets Razgrad forması giyen 28 yaşındaki stoper Noah Sonko Sundberg'i kadrosuna kattığını açıkladı. Gambiyalı oyuncu, son iki yılda Bulgaristan'da sırasıyla Levski Sofia ve Ludogorets Razgrad formalarını birer yıl giydi. Milli Takım forması ile 16 maçı olan Sundberg, kulüp kariyerinde ise 315 maçta 18 gol ve 10 asistlik katkı yaptı.
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