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Sivasspor’da sakatlık şoku! Mehmet Albayrak...

Sivasspor, antrenmanda sakatlanan defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağının koptuğunun tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 16:51
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Sivasspor’da sakatlık şoku! Mehmet Albayrak...

Sivasspor, antrenmanda sakatlanan defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağının koptuğunun tespit edildiğini açıkladı.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, sakatlık haberi geldi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cuma günü yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlık geçiren oyuncumuz Mehmet Albayrak'a, yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Bu tetkikler doğrultusunda sporcumuzun ameliyat edilmesi kararı alınmıştır. Genç futbolcumuz Mehmet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

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