Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ Sivasspor :
Sivasspor :Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, Bartuğ Elmaz, Fode Koita, Azizbek, Rey Manaj.
Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun, Koray, Veseli, Paoletti, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna.