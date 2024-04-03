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Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı | CANLI İZLE

Süper Lig'de 31. hafta maçında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 17:40
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Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor : Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, Bartuğ Elmaz, Fode Koita, Azizbek, Rey Manaj.

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun, Koray, Veseli, Paoletti, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna.

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Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?
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