Servet Çetin deplasmanda zirvede!

Süper Lig tarihinde Sivasspor'un başında deplasmanda en yüksek galibiyet oranının sahibi olan teknik direktör Servet Çetin oldu.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Karşılaşma öncesi dikkat çeken bir istatistik açıklandı.

Trendyol Süper Lig tarihinde Sivasspor'un başında deplasmanda en yüksek galibiyet oranının sahibi olan teknik direktör Servet Çetin oldu.

Çetin, Sivasspor'un başında %60'lık oranla deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.