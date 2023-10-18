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Sivasspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Son dakika spor haberleri... Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde ağırlayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 15:53
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Sivasspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktiksel çalışma ve topla dayanıklılık çalışmaları ile günü tamamladı.

Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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