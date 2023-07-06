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Sivasspor Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini uzattı

DG Sivasspor ile sözleşmesi biten ancak opsiyon hakkını kullanan Caner Osmanpaşa, sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 20:28
Sivasspor Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini uzattı

Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı takım sözleşmesi biten Caner Osmanpaşa ile 1 yıllığına yeniden anlaştı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Caner Osmanpaşa'nın opsiyon hakkını kullanılarak sözleşmesini 1 yıl uzattı. Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak Caner Osmanpaşa'ya başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki defans oyuncusu kulüp tesislerinde Başkan Vekili Bahattin Eken'in de katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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