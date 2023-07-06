Sivasspor Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini uzattı

Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı takım sözleşmesi biten Caner Osmanpaşa ile 1 yıllığına yeniden anlaştı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Caner Osmanpaşa'nın opsiyon hakkını kullanılarak sözleşmesini 1 yıl uzattı. Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak Caner Osmanpaşa'ya başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki defans oyuncusu kulüp tesislerinde Başkan Vekili Bahattin Eken'in de katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.