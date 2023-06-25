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Sivasspor'dan teknik direktör açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni teknik direktör arayışı devam ederken kulüpten konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yayımlandı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 18:48
Sivasspor'dan teknik direktör açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni teknik direktör arayışı devam ediyor.

Sivasspor Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, çok yakın zamanda teknik direktörün açıklanacağı belirtilerek, "Kariyer hedefi olan, genç, Sivas'ımızı ve kulüp yapımızı bilen teknik adamlar üzerinde tüm yönetim kurulu olarak çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni dönemde hem direkt olumlu sonuç alınacak transferler hem de öz kaynaktan çıkartılacak genç futbolcularla başarıya ulaşılacağı aktarılan açıklamada, "Bu yolda yeni teknik direktörümüz en büyük güvencemiz olacak. Demir Grup Sivasspor taraftarı transfer konusunda yönetim kuruluna güvenmelidir. Hem teknik direktörümüz hem de scout ekibimizle transfer çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni teknik direktör açıklandıktan sonra planlı şekilde sürdürülen transfer politikasının meyvelerinin yakın zamanda alınıp kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulanan açıklamada, "Yiğidolar, bu sene birlik olma senesi. Stadyumu coşkunuzla doldurup, takımımıza enerjimizi sonuna kadar verelim. Bu sene birlikte mücadele edelim, birlikte zaferler kazanalım. Sivasspor taraftarıyla bütünleşince hiçbir güç karşısında direnemez." denildi.

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