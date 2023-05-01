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Caicedo: Rövanşı kupada

Sivas'ın hücum oyuncularından Jordy Caicedo, ligdeki Fenerbahçe mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi. Karşılaşmada takımının tek golünü atan başarılı oyuncu, "Lig maçını kaybettik. Kupada rövanşı olacak. Kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Caicedo: Rövanşı kupada
Sivas'ın hücum oyuncularından Jordy Caicedo, ligdeki Fenerbahçe mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi. Karşılaşmada takımının tek golünü atan başarılı oyuncu, "Lig maçını kaybettik. Kupada rövanşı olacak. Kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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