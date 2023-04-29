Müthiş ikili

Spor Toto Süper Lig'de bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğidolar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde Trabzonspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle son 2 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da güçlü rakibiyle yarı finalde karşılaşacak kırmızı-beyazlılar, zorlu maratonda 3'te 3 yapmak için kolları sıvadı. Çalımbay'ın sarı-lacivertliler karşısında en önemli kozları Samu Saiz ve Max Gradel olacak.

İKİ MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST KATKISI

Sivasspor'un müthiş ikilisi, Trabzonspor ve Antalyaspor galibiyetinde başrolü oynadı. 32 yaşındaki İspanyol 10 numara Samu Saiz, Trabzonspor karşısında 2 gol attı, Antalyaspor mücadelesinde 1 asist yaptı. Devre arasında geldiği Sivas ekibinde oynadığı 8 maçta, 4 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çekti. Yiğido'nun 35 yaşındaki tecrübeli yıldızı Max Gradel ise Trabzonspor'a karşı 1 asistle oynarken, Antalya deplasmanında penaltıdan ağları havalandırdı. Süper ikili, yükselen formlarıyla F.Bahçe'ye gözdağı verdi.

3 OYUNCUDAN MÜJDE

Sivasspor'a Fenerbahçe maçı öncesi sakat futbolcularından müjdeli haber geldi. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları geçen santrfor Leke James, sol bek Uğur Çiftçi ve sağ bek Alaaddin Okumuş, takımla çalışmalara başladı. Takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.