Haberler Sivasspor 3'te 3 yapacağız

3'te 3 yapacağız

Sivaspor hocası Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye gözdağı, "İki maçı da iyi şekilde bitirip finali oynamamız gerekiyor. Öncelikle ligde iyi gitmeliyiz ki kupayı rahat oynayalım."

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
3'te 3 yapacağız

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmalara odaklandı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini ardından yine 3 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivas'ta karşılaşacaklarını belirtip, hedeflerinin 3'te 3 olduğunu vurguladı. Hedeflerinin yeniden kupayı almak olduğunu söyleyen Çalımbay, "Fenerbahçe ile üç maç oynayacağız. En büyük hedeflerimizden biri Türkiye Kupası'nı almak. Geçen sezon nasıl aldıysak, bu sezon da almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


KİMSEDEN KORKMUYORUZ
Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını ifade eden Rıza Çalımbay, şunları kaydetti: "Kolay bir maç değil ama kupa çift maç olduğu için herkesin şansı ortada, eşit yani. Kimseden çekinmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz ve futbolumuzu oynamaya bakıyoruz. Önümüzde büyük bir hedef var. Hem takım hem Sivasspor hem de oyuncular için çok güzel bir hedef var. O maçı kazanmamız gerekiyor. İki maçı da iyi şekilde bitirip finali oynamamız gerekiyor. Öncelikle ligde çok iyi gitmemiz gerekiyor ki kupayı daha oynayalım. Rahat derken de başka bir şey düşünmeden oynayalım."


SÖZLEŞME İÇİN HENÜZ ERKEN
Rıza Çalımbay, yeni sezonda Sivasspor'da yoluna devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuşmak için erken olduğunu söyledi. Çalımbay, "Özellikle son geldiğimde Avrupa'ya gittik ve her sene de gidiyoruz. Tabii ki konuşulur, biraz sıkıntılar var ve ona göre hareket edilir ama şu anda bunu konuşmak doğru değil" dedi.

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