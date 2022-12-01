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Avrupa duy sesimizi!

Sivasspor'un Yunan dinamosu Charisis, "Ne kadar zor görünse de Konferans Ligi'ni kazanabiliriz. Çünkü futbolda garanti yok." dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Avrupa duy sesimizi!

Sivasspor'un Yunan yıldızı Charis Charisis, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi. Ligde 11 puanla düşme hattında yer aldıklarını ancak aranın ardından hızla yukarılara tırmanacaklarına inandığını vurgulayan 27 yaşındaki orta saha, "Avrupa'da başarı kaydettik, bu gösterdiğimiz başarının karşılığında Süper Lig'de aslında fedakarlıkta bulunmuş olduk. Çok zor bir zamandı, 3 günde bir maç oynadık, takım yoruldu ama Avrupa'da tur atlamasını bildik. Antalya kampından sonra çok daha güzel bir futbol oynayıp ligde daha iyi konuma geleceğiz. Ne kadar zor görünse de bence Konferans Ligi'ni kazanabiliriz. Çünkü futbolda garanti yok. Beklemediğin zamanlarda büyük başarılar sağlayabilirsin. Tam tersi de olabilir. O sebeple ben başarı göstereceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GOUTAS VE PELKAS İKNA ETTİ

Charisis, Sivasspor'a gelmeden önce Yunan oyunculardan takım arkadaşı Goutas ve F.Bahçeli eski orta saha Pelkas ile görüştüğünü belirtti. Charisis, iki arkadaşının da Türkiye'ye gelmesi için ikna ettiğini, geldikten sonra da "iyi ki gelmişim" dediğini sözlerine ekledi.

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