SLAVIA PRAG SİVASSPOR CANLI VE ŞİFRESİZ | Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu!

Slavia Prag - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slavia Prag, Sivasspor konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Gradel, Angielski