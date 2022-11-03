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SLAVIA PRAG SİVASSPOR CANLI VE ŞİFRESİZ | Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu!

UEFA Konferanas Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, G Grubu 6. hafta maçında Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Gruptan lider olarak çıkmak isteyen Sivasspor maçı 3 puanla bitirmeyi hedeflerken mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyordu. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Peki Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 11:44 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 19:34
SLAVIA PRAG SİVASSPOR CANLI VE ŞİFRESİZ | Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu!

Slavia Prag - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slavia Prag, Sivasspor konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Gradel, Angielski

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