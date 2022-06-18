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Maestro BAE'den

Türkiye Kupası şampiyonu Yiğidolar, aradığı maestroyu Birleşik Arap Emirlikleri’nde buldu. Kırmızı-beyazlılar, 14 gol, 8 asistle oynayan Tunuslu yıldız için kulübü Ajman’ı iknaya çalışıyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Maestro BAE'den
Avrupa'da hedef büyüten Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transferde kolları sıvadı. Yiğidolar'la yeniden anlaşan teknik direktör Rıza Çalımbay, takıma seviye atlatacak isimler istiyor. Kırmızı-beyazlılar, 10 numara için aradığı ismi Birleşik Arap Emirlikleri'nde buldu. Sivas ekibi, geçen sezon başında Tunus ekibi ES Sahel'den Ajman'a transfer olan Firas Ben Larbi'yi radarına aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giydiği 28 karşılaşmada 14 gol, 8 asist katkısı sağlayan 26 yaşındaki genç maestronun kontratı 2024'te bitiyor.

KULÜBÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Takımın yıldızlarından olan Larbi'yi bırakmak istemeyen Ajman'ı ikna etmek için tüm şartlarını zorlayan kırmızı-beyazlı kurmayların, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu öğrenildi. 10 kez de milli takımda oynayan başarılı orta saha, daha önce Avrupa'da hiç forma giymedi. Sivasspor ayrıca Lüksemburg'lu milli futbolcu Sebastien Thill ve Beşiktaş'tan ayrılan forvet Güven Yalçın için de girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Rıza Çalımbay'ın 10 numara pozisyonu için Ben Larbi-Thill ikilisinden birisinin mutlak kadroya katılmasını istediği bildirildi.
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