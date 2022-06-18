Maestro BAE'den

KULÜBÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Takımın yıldızlarından olan Larbi'yi bırakmak istemeyen Ajman'ı ikna etmek için tüm şartlarını zorlayan kırmızı-beyazlı kurmayların, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu öğrenildi. 10 kez de milli takımda oynayan başarılı orta saha, daha önce Avrupa'da hiç forma giymedi. Sivasspor ayrıca Lüksemburg'lu milli futbolcu Sebastien Thill ve Beşiktaş'tan ayrılan forvet Güven Yalçın için de girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Rıza Çalımbay'ın 10 numara pozisyonu için Ben Larbi-Thill ikilisinden birisinin mutlak kadroya katılmasını istediği bildirildi.
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