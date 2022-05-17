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Yiğidolar geri döndü

Süper Lig’e veda eden Atmacalar karşısında Boyd’un golüyle yenik duruma düşen kırmızı-beyazlılar, Erdoğan ve Ulvestad’la deplasmanda 2’de 2 yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
Yiğidolar geri döndü

Süper Lig'de taraftarı önündeki son maça Türkiye Kupası finalisti Sivasspor karşısında çıkan Rizespor, öne geçtiği maçtan 2-1 yenik ayrıldı. Atmacalar, 22'de Ali Şaşal'ın kalesinde aynı pozisyonda iki kez devleştiği hücumda Boyd'a engel olamadı. Yiğidolar 31'de Ulvestad'ın pasında Erdoğan'la eşitledi. İkinci yarıda 75'te Ulvestad galibiyeti getirdi. Deplasmanda 2'de 2 yapan Sivas ekibi, yine dış sahada yenilmezlik serisini de 5'e yükseltti. Rize ise üst üste 2 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı.

KUPA PROVASI
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rize önünde kupa finali provasını yaptıklarını söyledi. Çalımbay, "Rizespor için zor bir durum. İnşallah seneye dönerler. 1-0'dan geri gelmemiz kupa finali öncesinde kazanma alışkanlığı için önemliydi" dedi.

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