Yiğidolar geri döndü

Süper Lig'de taraftarı önündeki son maça Türkiye Kupası finalisti Sivasspor karşısında çıkan Rizespor, öne geçtiği maçtan 2-1 yenik ayrıldı. Atmacalar, 22'de Ali Şaşal'ın kalesinde aynı pozisyonda iki kez devleştiği hücumda Boyd'a engel olamadı. Yiğidolar 31'de Ulvestad'ın pasında Erdoğan'la eşitledi. İkinci yarıda 75'te Ulvestad galibiyeti getirdi. Deplasmanda 2'de 2 yapan Sivas ekibi, yine dış sahada yenilmezlik serisini de 5'e yükseltti. Rize ise üst üste 2 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı.

KUPA PROVASI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rize önünde kupa finali provasını yaptıklarını söyledi. Çalımbay, "Rizespor için zor bir durum. İnşallah seneye dönerler. 1-0'dan geri gelmemiz kupa finali öncesinde kazanma alışkanlığı için önemliydi" dedi.