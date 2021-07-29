Azubuike Sivas’ta

Süper Lig'de güçlü bir kadro kurmak isteyen Sivasspor önemli bir transfer daha gerçekleştirdi. Yiğidolar, Başakşehir'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Başkan Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Rıza Çalımbay transfer çalışmalarının süreceğini açıkladı. Azubuike Türkiye kariyerinde daha önce Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor formalarını taşımıştı. Başarılı futbolcu kariyerinde 165 maça çıktı. 1 gol attı. 37 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.