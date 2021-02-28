Süper Lig´de 11. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 32´ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021´de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Rizespor maçıyla yenilmezlik serisini ise 4 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 29 gol atarken, kalesinde ise 34 gole engel olamadı.
Sivasspor yenilmezliğini sürdürdü!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile karşılaşan Sivasspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Yiğido bu maçla beraber ligdeki yenilmezlik serisini 4'e çıkarttı.
Süper Lig´de 11. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 32´ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021´de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Rizespor maçıyla yenilmezlik serisini ise 4 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 29 gol atarken, kalesinde ise 34 gole engel olamadı.