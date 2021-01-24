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'ya konuk olacak

'in 21. haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 10:30
Sivasspor Kasımpaşa'ya konuk olacak

'in 21. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem yönetecek.

'da bu karşılaşma öncesi cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte , , Faycal Fajr ve , Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular yarın kart görmeleri durumunda, 22. haftadaki müsabakasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlıların 24 puanı var. Ligde oynadığı 19 müsabakanın 6'sını kazanıp, 4'ünde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 22 puana sahip.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için 'a gidecek.

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