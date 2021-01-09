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Sivasspor-: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında ligin formda ekiplerinden 'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 13:24 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 15:33
Sivasspor-Gaziantep FK: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında sahasında 'yı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor, Gaziantep FK'ya 2-1 üstünlük sağladı. Gaziantep Teknik Direktörü Maruis Sumudica cezalı olduğu için saha kenarında yer almadı. Gaziantep FK'nın Süper Lig'deki 15 maçlık yenilmezlik unvanı Sivas'ta bitti.

Ev sahibi ekibin golleri Arslan'dan gelirken, Gaziantep FK'nın tek golünü Alexandru Maxim kaydetti.

Bu skorla Sivasspor puanını 22'ye yükseltirken, Gaziantep FK 31 puanda kaldı.

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