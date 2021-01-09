Sivasspor-Gaziantep FK: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor, Gaziantep FK'ya 2-1 üstünlük sağladı. Gaziantep Teknik Direktörü Maruis Sumudica cezalı olduğu için saha kenarında yer almadı. Gaziantep FK'nın Süper Lig'deki 15 maçlık yenilmezlik unvanı Sivas'ta bitti.

Ev sahibi ekibin golleri Hakan Arslan'dan gelirken, Gaziantep FK'nın tek golünü Alexandru Maxim kaydetti.

Bu skorla Sivasspor puanını 22'ye yükseltirken, Gaziantep FK 31 puanda kaldı.