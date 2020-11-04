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Karabağ maçına hazır

, I Grubu 3'üncü maçında yarın Karabağ ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Başkanı da takip etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:27
Sivasspor Karabağ maçına hazır

I Grubu 3. maçında yarın Karabağ ile karşılaşacak DG , yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Başkanı da takip etti. Yiğidolar idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Sivasspor ile Karabağ UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın 20.55'de Yeni 4 Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Sandro Scharer görev yapacak.

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