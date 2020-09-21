Son 10'da Yiğido şov!

Süper Lig'de Erzurumspor- Sivasspor karşılaşması büyük bir heyecan kasırgasına sahne oldu. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönen Dadaşlar, sahasında Alanyaspor'a boyun eğen Yiğidoları konuk etti. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta ev sahibi ekip, Kaan, Novikovas ve Cenk'le tehlikeler yarattı ancak bunu skor tabelasına yansıtamadı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada goller son 20 dakikada geldi.

SAMASSA'DAN BÜYÜK HATA

Erzurum, 70'te Samassa'nın büyük hatasında öne geçti. 70'te Emrah'ın ortasında Novikovas, kaleci Samassa'nın ellerinin arasından topu ağlara gönderdi: 1-0. 74'te Sivas'ta Gradel'in füzesi üst direkten döndü. Kırmızı-beyazlılar, beraberlik golünü 2. devrede oyuna giren Kone'nin 82'deki kafasıyla buldu. Bu golün 4 dakika sonrasında ise Yiğido'nun yeni transferi Gradel, sol çaprazda Erzurumlu defans oyuncusunu klasına yakışır bir şekilde çalımladıktan sonra kalecinin kapattığı köşeden galibiyet golünü ağlarla buluşturdu.

ÇALIMBAY: GALİBİYET İLAÇ OLDU

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son dakikalarda oyunu çevirmelerinin takıma moral verdiğini söyledi. Çalımbay, "Geçen hafta Alanya'ya kaybettik. Bu maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyordu. Son 10 dakikada maçı çevirmek çok önemliydi. Bu galibiyet ilerisi çok önemliydi. Bu, takımda güveni biraz arttırdı. Tam anlamıyla hazır değiliz. Ama A.Gücü'nü geçersek arayı iyi değerlendirip lige ve Avrupa'ya iyi başlayacağız" diye konuştu.

OYUNUN HAKKI ERZURUM'UNDU

Erzurumspor hocası Mehmet Özdilek, yenilgiyi hak etmediklerini vurguladı. Şifo Mehmet, "Bu şekilde kaybettiğimiz için üzgünüm. Oyunun hakkı kazanmamız gereken bir müsabaka şeklindeydi ve başından sonuna kadar da bu şekilde gitti. Son 10 dakikayı bir kenara ayırıyorum. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Buradan çıkaracağımız dersler var" dedi.

FAJR İLK MAÇINA ÇIKTI

Sivasspor'un hafta içinde kadrosuna kattığı Faslı maestro Fajr, Erzurumspor karşısında ilk maçına çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, maçın 75. dakikasında yerini Felix'e bıraktı. Fajr, sahada kaldığı 75 dakika içinde vasatı aşamadı.