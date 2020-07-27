Avrupalı Sivasspor

Süper Lig'de Göztepe'ye 3-1 mağlup olmasına rağmen sezonu 60 puanla 4. olarak tamamlayan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde elemelerde mücadele etme hakkı elde etti. Tarihinde 2. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek kırmızı- beyazlılar, ön eleme turlarına katılacak. Ligde uzun bir süre şampiyonluğu kovalayan Yiğidolar, Göztepe maçının ardından sosyal medya hesaplarından Avrupa Ligi ile ilgili video paylaştı. Kısa sürede yüzlerce beğeni toplayan videoya, "Süper Lig'i 4. tamamlayan Sivasspor'umuz, 2020-2021'de ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizle" notu yazıldı.

HAKAN'IN ARSLAN'IN DURUMU İYİ

Sivassporlu orta saha Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Göztepe maçında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı dirsek darbesi sonucu sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye götürülen tecrübeli futbolcuyla ilgili olarak, "Sağ göz alt kısmına aldığı darbe neticesinde yaklaşık 3 santimlik bir açılma oluştu. Ek bir problem saptanmadı. Genel durumu iyi olmakla birlikte tedavisi Sivas'ta yapılacak" bilgisini verdi.