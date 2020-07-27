Avrupalı Sivasspor
Rıza Çalımbay yönetiminde uzun bir süre şampiyonluğu kovalayan Yiğidolar, Süper Lig’i 4. sırada tamamlayıp tarihinde ikinci kez Avrupa’nın yolunu tuttu.
Süper Lig'de Göztepe'ye 3-1 mağlup olmasına rağmen sezonu 60 puanla 4. olarak tamamlayan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde elemelerde mücadele etme hakkı elde etti. Tarihinde 2. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek kırmızı- beyazlılar, ön eleme turlarına katılacak. Ligde uzun bir süre şampiyonluğu kovalayan Yiğidolar, Göztepe maçının ardından sosyal medya hesaplarından Avrupa Ligi ile ilgili video paylaştı. Kısa sürede yüzlerce beğeni toplayan videoya, "Süper Lig'i 4. tamamlayan Sivasspor'umuz, 2020-2021'de ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizle" notu yazıldı.
HAKAN'IN ARSLAN'IN DURUMU İYİ
Sivassporlu orta saha Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Göztepe maçında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı dirsek darbesi sonucu sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye götürülen tecrübeli futbolcuyla ilgili olarak, "Sağ göz alt kısmına aldığı darbe neticesinde yaklaşık 3 santimlik bir açılma oluştu. Ek bir problem saptanmadı. Genel durumu iyi olmakla birlikte tedavisi Sivas'ta yapılacak" bilgisini verdi.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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