Psikolojimiz hiç iyi değil

Sivasspor'un 32 yaşındaki stoperi Caner Osmanpaşa, Süper Lig'in corona virüsü salgını bitmeden oynanacak olmasından dolayı endişe duyuyor. Osmanpaşa, "Bizim mesleğimiz biraz hassas olduğu için bunun psikolojik etkisi futbola yansır. Tamam test yapılacak, herkes negatif çıkacak, ondan sonra evimize, markete gideceğiz. Mesela maçtan önce markete gittim, virüs kaptım. Maça çıktım bulaştırdım. Bu nedenle hiç kimse psikolojik olarak iyi değil. Bana göre henüz ligin başlaması uygun değil. Bunu ben değil bütün futbolcular söylüyor" dedi.

YA ERTELEME, YA İPTAL

Tüm futbolcuların aynı korkuyu yaşadığına inandığını vurgulayan tecrübeli savunmacı, "Lig bence erken başlıyor, bu virüs illetinden tamamen kurtulmamız gerekiyordu. Ondan sonra herkes çıksın rahat rahat topunu oynasın, seyircisi gelsin güzel bir ortam olsun. Bunu biraz daha erteleseler bir sorun olmazdı. Avrupa'da her takım yılda 60 maç oynuyor, biz ortalama 42 maç oynuyoruz. Bazı takımlarda çıkması futbolcuların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Bence biraz daha ertelenmeli, olmadı iptal edilmeli" diye konuştu.

MAÇ GÜNÜ ÇOK İNSAN GÖREVDE

Karşılaşma günleri statlarda çok sayıda insan görev yapıyor. Bu da riski daha çok arttırıyor. Bu adamlar temizlik yapıyorlar, oraya buraya dokunuyorlar. Statların içerisini ne kadar dezenfekte edersen et" değerlendirmesinde bulundu.