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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Yayında pazarlık

Yayında pazarlık

Sivas’ta röportaj verdiği sırada cep telefonundan ile görüşmesi yaptı. Ancak Paderborn bırakmadı.

lideri 'un hocası , CNN Türk'e röportaj verdiği sırada görüşmesi yaptı. Alman ekibi Paderborn'da top koşturan Fas asıllı Alman futbolcu ile telefonda konuşan Çalımbay, transfer görüşmesini yürüten birisi aracılıyla futbolcuyla temas kurdu. 23 yaşındaki oyuncuya hangi pozisyonda kendini daha iyi hissettiğini soran Çalımbay, "Maçlarımızı seyretsin her maçta gol atıyoruz" diyor. Ancak Paderborn oyuncusunu göndermek istemedi.
  1. 22.1.2020
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