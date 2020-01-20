Ziya: Böyle devam
Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, Beşiktaş maçında önce sol önde, takım 10 kişi kalınca da sol bekte oynadı.
Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, Beşiktaş maçında önce sol önde, takım 10 kişi kalınca da sol bekte oynadı. Müthiş bir performans sergileyen Ziya "Zor olacağını biliyorduk. Dersimize iyi çalıştık. Beşiktaş taraftarı önünde iyi oynuyor. Çok iyi arkadaşlığımız var. Umarım böyle devam eder" dedi.
- 20.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ziya: Böyle devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.