Khalili lider Sivas’a gidiyor

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'dan Abdul Khalili ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 27 yaşındaki Filistin asıllı İsveçli orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesini feshettikten sonra Yiğidolar'a imza atacağı öğrenildi. Bu sezon 18 maçta forma giyen Khalili 2 gol atıp, 1 asist yaptı. 4 kez de sarı kart gördü.