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05 Ocak 2020, Pazar
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Khalili lider ’a gidiyor

Khalili lider Sivas’a gidiyor

 Lig'de ilk yarıyı lider kapatan 'dan ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Lig'de ilk yarıyı lider kapatan 'dan ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 27 yaşındaki asıllı İsveçli orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesini feshettikten sonra Yiğidolar'a imza atacağı öğrenildi. Bu sezon 18 maçta forma giyen Khalili 2 gol atıp, 1 asist yaptı. 4 kez de sarı kart gördü.

  1. 5.1.2020
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