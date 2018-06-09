Santos bombası!
Portekiz’den A Bola, Yiğido’nun sezonu 25 maçta 6 gol, 1 asistle kapatan 26 yaşındaki Renato Santos için teklif sunmaya hazırlandığını öne sürdü.
SPORTİNG LİZBON DA PEŞİNDE
Portekizli futbolcu için eski kulübü Sporting Lizbon'un da kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi. Kontratı 2019'da sona erecek olan, Sporting Lizbon alt yapısından yetişen Santos, sağ kanat pozisyonunda oynuyor. Gerekirse forvet arkası ve sol kanatta da görev alabiliyor. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 25 karşılaşmanın 22'sinde ilk 11'de görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 5 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Santos'un, Sivasspor'a gelmesi durumunda bu ilk yurt dışı deneyimi olacak.
- 9.6.2018
-
"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
-
Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
-
Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Santos bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.