Santos bombası! – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Santos bombası!

    Santos bombası!

    Portekiz’den A Bola, Yiğido’nun sezonu 25 maçta 6 gol, 1 asistle kapatan 26 yaşındaki için teklif sunmaya hazırlandığını öne sürdü.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , kanat transferi için rotayı Portekiz'e çevirdi. Geçen sezon 'dan kiralanan, 30 maçta 6 gol atan Thievy Bifouma'yla anlaşamayan kırmızı-beyazlılar, Kongo asıllı Fransız sağ açığın yerini Portekiz'den doldurmaya hazırlanıyor. Portekiz'in önemli yayın organlarından A Bola gazetesinin haberine göre; Yiğidolar, Boavista forması giyen 'u etmek istiyor. Kırmızı-beyazlıların önümüzdeki günlerde 26 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini kulübüne sunacağı iddia edildi. yönetimi bu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

    SPORTİNG LİZBON DA PEŞİNDE
    Portekizli futbolcu için eski kulübü 'un da kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi. Kontratı 2019'da sona erecek olan, alt yapısından yetişen Santos, sağ kanat pozisyonunda oynuyor. Gerekirse forvet arkası ve sol kanatta da görev alabiliyor. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 25 karşılaşmanın 22'sinde ilk 11'de görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 5 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Santos'un, Sivasspor'a gelmesi durumunda bu ilk yurt dışı deneyimi olacak.
    1. 9.6.2018
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