"İçimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz" – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    "İçimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz"

    "İçimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz"
    'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. , üst sıralarda kendilerine yer edinmek istediklerini belirterek, "Belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
    yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde koordinasyon ve pas çalışması yapıldı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş antrenmana katılmadı.

    Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Her takımın farklı hedefleri oluyor, farklı düşünceleri oluyor. Bursaspor kaliteli oyunculardan kurulu ama bazı sezonlar ters gidiyor. Bence onu yaşıyorlar. Biz de maçı kazanmak istiyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Futbol bu, hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın performansı iyi. Birkaç yerde eksiklerimiz var. Çalışmalarımızı oralara doğru yönlendirdik. İnşallah bizim için iyi bir oyun ve sonuç olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

    Ligde Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin sorulması üzerine Aybaba, "Futbol bu, oynuyoruz. Bakacağız. Önümüzdeki maçlar neyi gösterir. Ama biz hep tek tek bakalım, maç maç bakalım istiyoruz. Önümüzde en zor maç ve ilk maç Bursaspor. Biz şimdi ona odaklandık" şeklinde konuştu.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:28
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