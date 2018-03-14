"İçimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz"
Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde koordinasyon ve pas çalışması yapıldı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş antrenmana katılmadı.
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Her takımın farklı hedefleri oluyor, farklı düşünceleri oluyor. Bursaspor kaliteli oyunculardan kurulu ama bazı sezonlar ters gidiyor. Bence onu yaşıyorlar. Biz de maçı kazanmak istiyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Futbol bu, hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın performansı iyi. Birkaç yerde eksiklerimiz var. Çalışmalarımızı oralara doğru yönlendirdik. İnşallah bizim için iyi bir oyun ve sonuç olur diye düşünüyorum" diye konuştu.
Ligde Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin sorulması üzerine Aybaba, "Futbol bu, oynuyoruz. Bakacağız. Önümüzdeki maçlar neyi gösterir. Ama biz hep tek tek bakalım, maç maç bakalım istiyoruz. Önümüzde en zor maç ve ilk maç Bursaspor. Biz şimdi ona odaklandık" şeklinde konuştu.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:28
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Fenerbahçe'nin acı günü!
Toplam 1
Yorum
Gslı Allah rahmet eylesin..Sevenlerine sabırlar diliyorum...Büyük Fenerbahçe taraftarı...
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Fellaini imzayı attı! 3 yıllık...
Toplam 4
Yorum
gssssssssss işe bak şimdi bune ya 21mil euro çıkar alt yapıdan 10 cocuk bagla senelık 1 mıl euro maas TNT yutmus gıbı oynar cocuklar
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Başkandan 6-0 sürprizi
Toplam 19
Yorum
UZMAN ANALİST 7 KİŞİYLE 7-0 YENDİĞİN MAÇ 1911 LERDE O ZAMAN O TARİHLERDEKİ ŞAMPİYONLUKLARI VE KUPALARIDA HESAPLAYALIM.HEPSİNİ GEÇTİM 1923 TEN SONRASINI
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