Samet Aybaba: Oyuncularımın iştahından çok memnunum

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta ilk 10 dakikadan sonra iyi oynadıklarını belirtti.

Gol pozisyonları bulduklarını ifade eden Aybaba, şöyle konuştu:

"Böyle maçlar dengeli maçlar. Rakip de iyi bir takım. Yakaladığınız pozisyonları gole çevirmeniz lazım. Çevirseydik avantaj yakalayabilirdik, olmadı. İkinci yarı tamamen denk mücadeleyle geçti. Biz de kazanabilirdik, rakibin de kaçırdığı pozisyonlar var. Oyuncularımın mücadelesinden, iştahından çok memnunum."

Aybaba, taraftarların ilgisinin her geçen maç arttığını, daha fazla seyirciyi tribüne çekmek için gelecek haftalarda daha iyi, kaliteli ve skora yönelik oynamaları gerektiğini ifade etti.



BURSASPOR CEPHESİ

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise "Gayet iyi bir sonuç aldık." dedi.

Sivasspor'un maç öncesi 12 puanı olduğunu hatırlatan Le Guen, "Bu puanlar şans eseri alınmadı, iyi bir takım oldukları için aldılar. Bu çerçevede bakıldığında tatmin edici bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Biz daha iyi olabilirdik. Bazı oyuncuların performansı beklentinin altında kaldı ama ben yine de pozitif tutumumu koruma taraftarıyım." şeklinde konuştu.

Son iki haftada sahadaki dizilişle ilgili yaptığı değişikliğin Ertuğrul Ersoy'un yükselen performansıyla alakalı olduğunu belirten Le Guen, "Ertuğrul yükselişteydi ve şansı hak ettiğini düşünmüştüm. İyi maçlar çıkardı. Sistem önemli bir done ama oyuncularımızın özellikleri bu sistemi kurarken karar verici aşamada çok önemli oluyor." ifadelerini kullandı.