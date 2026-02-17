Thomas Reis'e duygusal veda

Samsunspor taraftarları, takımı geçen sezon Süper Lig'de 3. sıraya taşıyarak Avrupa kupalarına götüren eski teknik direktörleri Thomas Reis'i duygusal bir şekilde uğurladı. Açtıkları pankartlarla sevgilerini gösteren kırmızı- beyazlı taraftarlar; kendisine tespih, anahtarlık ve atkı hediye etti. "Samsunspor senin evin" mesajı veren taraftarlar, Thomas Reis'in her zaman gönüllerinde özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
